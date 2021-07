Beach volley, Olimpiadi Tokyo. Lupo/Nicolai: rimonta da urlo! Battuti i vice campioni del mondo! (Di domenica 25 luglio 2021) Una vittoria “da Lupo/Nicolai”: gli azzurri ritrovano il clima olimpico cinque anni dopo la notte magica, nonostante la sconfitta, di Copacabana con l’argento a collo e superano in rimonta 2-1 al debutto della terza avventura a Cinque Cerchi 2-1 i tedeschi Thole/Wickler che l’argento, ma mondiale, se lo sono messo al collo sulla sabbia di casa ad Amburgo due anni fa. Lupo e Nicolai hanno giocato la solita partita di grande sofferenza ma senza mollare un centimetro, anche quando, nel primo set, la coppia tedesca era apparsa più brillante nei momenti decisivi del match riuscendo ad avere la meglio in volata ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Una vittoria “da”: gli azzurri ritrovano il clima olimpico cinque anni dopo la notte magica, nonostante la sconfitta, di Copacabana con l’argento a collo e superano in2-1 al debutto della terza avventura a Cinque Cerchi 2-1 i tedeschi Thole/Wickler che l’argento, ma mondiale, se lo sono messo al collo sulla sabbia di casa ad Amburgo due anni fa.hanno giocato la solita partita di grande sofferenza ma senza mollare un centimetro, anche quando, nel primo set, la coppia tedesca era apparsa più brillante nei momenti decisivi del match riuscendo ad avere la meglio in volata ...

Advertising

GretaMencarelli : RT @Jessica196j: In 10 minuti abbiamo battuto la Francia nel nuoto e la Germania nel beach volley non so voi ma io sto godendo #giochiolimp… - sophsdreams : @miss_sobrieta Due anni fa al mare ero stanca di oziare e ho deciso di andare a giocare a beach volley ritirando fu… - ElBuffi82 : RT @Stam1899: Beach volley 'c'è il punto ma probabilmente c'è l'invasione da parte dei tedeschi' ahia - tokogiri : @bakuvhoe se ti interessa c’è il beach volley maschile alle 15! - cutierenjunnn : RT @Caterin30745843: NON PER PEGGIORARE LA SITUA, MA LA RAI VUOLE MANDARE IL TG DURANTE LA PARTITA DI BEACH VOLLEY DELL’ITALIA #Tokyo2020 #… -