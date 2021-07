Beach volley, Campionato Italiano 2021, Cirò Marina. Abbiati/Andreatta concedono il bis, il riscatto di Calì/Annibalini (Di domenica 25 luglio 2021) Si è conclusa oggi pomeriggio la quinta tappa del Campionato assoluto di Beach volley in scena a Cirò Marina, località balneare del litorale jonico. Tutte le coppie azzurre, sia maschili che femminili, non hanno centrato l’obiettivo della finale, mentre si sono rivelati costanti nel rendimento i soliti Abbiati/Andreatta, che, ancora una volta, hanno portano a casa il trionfo in questa tappa vinta contro i romani Manni/Bonifazi. Manni/Bonifazi, i quali nel primo set, dopo aver mantenuto un sostanziale equilibrio di punteggio, hanno preso il largo dall’11-9 fino a ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Si è conclusa oggi pomeriggio la quinta tappa delassoluto diin scena a, località balneare del litorale jonico. Tutte le coppie azzurre, sia maschili che femminili, non hanno centrato l’obiettivo della finale, mentre si sono rivelati costanti nel rendimento i soliti, che, ancora una volta, hanno portano a casa il trionfo in questa tappa vinta contro i romani Manni/Bonifazi. Manni/Bonifazi, i quali nel primo set, dopo aver mantenuto un sostanziale equilibrio di punteggio, hanno preso il largo dall’11-9 fino a ...

