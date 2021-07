Basket, perché la vittoria dell’Italia sulla Germania è fondamentale verso i quarti di finale (Di domenica 25 luglio 2021) Ha vinto all’esordio l’Italia del Basket, che a Tokyo ha superato 92-82 una Germania che per oltre trequarti del match ha guidato, trascinata da un incontenibile Lo e da una difesa azzurra che nel primo tempo ha concesso troppo. Ma poi, guidati da Fontecchio, Gallinari e Tonut, gli azzurri sono usciti alla distanza e hanno vinto. Un successo esaltante, ma soprattutto fondamentale nella corsa verso i quarti di finale. In un girone che comprende anche Australia e Nigeria, infatti, l’Italia vede gli australiani come favoriti d’obbligo per il primo posto, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Ha vinto all’esordio l’Italia del, che a Tokyo ha superato 92-82 unache per oltre tredel match ha guidato, trascinata da un incontenibile Lo e da una difesa azzurra che nel primo tempo ha concesso troppo. Ma poi, guidati da Fontecchio, Gallinari e Tonut, gli azzurri sono usciti alla distanza e hanno vinto. Un successo esaltante, ma soprattuttonella corsadi. In un girone che comprende anche Australia e Nigeria, infatti, l’Italia vede gli australiani come favoriti d’obbligo per il primo posto, mentre ...

Advertising

mauroberruto : Il ragazzo che vendeva borse taroccate a Sepolia, nord di #Atene, e che nel 2008 si alternava ad allenamento con su… - IlMalmosGiulio : @eclipsedlunatic No no ho cancellato perché avevo scritto una cosa che non era italiano. Peraltro anche nel primo t… - fleurfusillee : Messo sul basket a caso perché c’è l’Italia ?? - CifIla : RT @MiChiamoGiuli4: Nerissima perché ho rimesso la sveglia e dormito quattro ore per i tuffi e sulla Rai mi stanno mandando il basket #Toky… - gvrlcrush : buongiorno svegliata alle 8 perché devo partire ma nel frattempo ho visto germania-italia di basket ed abbiamo vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Basket perché Basket, inizio super dell'Italia: Germania battuta 92 - 82 in rimonta ... che dopo aver strappato un inaspettato pass ai cinque cerchi, continua a sorprendere il basket ... Ma non è bastato, perché l'orgoglio italiano, maturato anche e soprattutto durante un preolimpico dal ...

Italia - Germania di basket, alle Olimpiadi grandi azzurri: vittoria 92 - 82 in rimonta. Melli: 'Clamoroso, sensazione stupenda' ... che dopo aver strappato un inaspettato pass ai cinque cerchi, continua a sorprendere il basket ... Ma non è bastato, perché l'orgoglio italiano, maturato anche e soprattutto durante un preolimpico dal ...

Quali sono gli sport più seguiti al mondo? Ecco quali e perché latinaoggi.eu ... che dopo aver strappato un inaspettato pass ai cinque cerchi, continua a sorprendere il... Ma non è bastato,l'orgoglio italiano, maturato anche e soprattutto durante un preolimpico dal ...... che dopo aver strappato un inaspettato pass ai cinque cerchi, continua a sorprendere il... Ma non è bastato,l'orgoglio italiano, maturato anche e soprattutto durante un preolimpico dal ...