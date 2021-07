Basket, Olimpiadi Tokyo: USA, sconfitta e rischio nel sorteggio dei quarti di finale? Italia potenziale spettatrice interessata (Di domenica 25 luglio 2021) Con la nuova formula del torneo olimpico, in cui ci sono tre gironi da quattro squadre con passaggio delle prime due e delle due migliori terze, c’è anche un’ulteriore aspetto per il quale la sconfitta degli Stati Uniti contro la Francia potrebbe diventare molto interessante. Non ci saranno infatti gli accoppiamenti diretti per i quarti di finale, ma vedremo al loro posto un sorteggio alla fine della fase a gironi. Tale sorteggio terrà conto di un ulteriore elemento: ci sarà il sistema delle teste di serie, e più semplicemente quattro squadre (le prime tre e la miglior seconda) lo saranno, le altre no. ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Con la nuova formula del torneo olimpico, in cui ci sono tre gironi da quattro squadre con passaggio delle prime due e delle due migliori terze, c’è anche un’ulteriore aspetto per il quale ladegli Stati Uniti contro la Francia potrebbe diventare molto interessante. Non ci saranno infatti gli accoppiamenti diretti per idi, ma vedremo al loro posto unalla fine della fase a gironi. Taleterrà conto di un ulteriore elemento: ci sarà il sistema delle teste di serie, e più semplicemente quattro squadre (le prime tre e la miglior seconda) lo saranno, le altre no. ...

