Basket | Olimpiadi Tokyo | in attesa di Francia-USA | vincono Repubblica Ceca e Australia

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) Con la giornata odierna, è iniziato il torneo maschile dialledi. Indi-USA (palla a due in programma alle 14:00 ora italiana), per il Girone A laha battuto l’Iran col punteggio di 84-78. Nel girone B (in cui è inserita l’Italia, vittoriosa nella mattinata italiana contro la Germania per 92-82), l’batte la Nigeria 84-67. Per i cechi match subito in discesa (19-25 il primo parziale), con l’Iran che non riesce a ricucire il gap con gli avversari per buona parte del match. Un ultimo sussulto ...