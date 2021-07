Basket, Olimpiadi Tokyo: esordio shock per gli USA, la Francia vince in rimonta (Di domenica 25 luglio 2021) esordio perdente per il Dream Team a Tokyo 2021. Gli Usa vendono sconfitti dalla Francia al termine di una partita di forte sofferenza, con i transalpini che si portano avanti nella ripresa e solo nell’ultimo quarto vedono Durant e compagni tornare avanti. Ma nel finale la Francia dà la zampata vincente, gli americani non riescono a reagire ed esordiscono con un ko che fa male. Dura circa metà primo quarto l’equilibrio tra Stati Uniti e Francia, con gli europei che provano a spaventare il top team a stelle e strisce. Ma quando gli Usa alzano il livello in difesa e iniziano a trovare i ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)perdente per il Dream Team a2021. Gli Usa vendono sconfitti dallaal termine di una partita di forte sofferenza, con i transalpini che si portano avanti nella ripresa e solo nell’ultimo quarto vedono Durant e compagni tornare avanti. Ma nel finale ladà la zampatante, gli americani non riescono a reagire ed esordiscono con un ko che fa male. Dura circa metà primo quarto l’equilibrio tra Stati Uniti e, con gli europei che provano a spaventare il top team a stelle e strisce. Ma quando gli Usa alzano il livello in difesa e iniziano a trovare i ...

