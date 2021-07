Basket: Italia, European Challengers Under 20 2021 chiusi con una vittoria sulla modesta Albania. Il gironcino lo vince la Repubblica Ceca (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiude con una vittoria, e con il quarto posto, il cammino dell’Italia agli European Challengers Under 20 2021: diversi tornei in varie città, che però non assegnano il titolo d’Europa, ma solo la conquista dei gironi. Gli azzurri superano la non certo irresistibile Albania con il punteggio di 72-43, chiudendo così con 3 vittorie e 2 sconfitte assieme alla Croazia, che però, avendo vinto il confronto diretto, si classifica terza. Della partita c’è poco da dire, visto il dominio generalizzato della nostra Nazionale, con i picchi realizzativi di Lorenzo Donadio (15 punti) ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiude con una, e con il quarto posto, il cammino dell’agli20: diversi tornei in varie città, che però non assegnano il titolo d’Europa, ma solo la conquista dei gironi. Gli azzurri superano la non certo irresistibilecon il punteggio di 72-43, chiudendo così con 3 vittorie e 2 sconfitte assieme alla Croazia, che però, avendo vinto il confronto diretto, si classifica terza. Della partita c’è poco da dire, visto il dominio generalizzato della nostra Nazionale, con i picchi realizzativi di Lorenzo Donadio (15 punti) ...

