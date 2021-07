Basket 3x3, secondo successo per l'Italia: D'Alie trascina le azzurre! (Di domenica 25 luglio 2021) Adesso si può ufficialmente sognare. L'Italia del 3x3 chiude la seconda giornata ai Giochi con una vittoria sulla Romania e una sconfitta con la Cina, aggiornando a due vittorie e due sconfitte il suo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 luglio 2021) Adesso si può ufficialmente sognare. L'del 3x3 chiude la seconda giornata ai Giochi con una vittoria sulla Romania e una sconfitta con la Cina, aggiornando a due vittorie e due sconfitte il suo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Una vittoria contro la Mongolia e una sconfitta contro la Francia nelle prime due storiche partite olimpiche della… - ItaliaTeam_it : Il cammino della nazionale di basket 3x3 prosegue con una vittoria contro la Romania e una sconfitta contro la Cina… - Eurosport_IT : SIIII, BRAVISSIME! ???????? Seconda vittoria in tre partite per l'Italia del basket 3x3: battuta la Romania, alle 7:25… - TheClash976 : Sto andando in fissa con il #3x3, un tipo di basket in cui le partite le vincono chi riesce a tirare almeno al 50%.… - LightGrigori : RT @ItaliaTeam_it: Una vittoria contro la Mongolia e una sconfitta contro la Francia nelle prime due storiche partite olimpiche della nazio… -