Basket 3×3, Italia-Giappone e Italia-Stati Uniti: orari, tv, programma, streaming 26 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) L’ItalBasket femminile del 3×3 torna subito in campo nella giornata di domani 26 luglio per il torneo olimpico di Tokyo. Le azzurre capitanate da Rae Lin D’Alie affronteranno le padrone di casa del Giappone prima e, a poche ore di distanza, gli Stati Uniti. Le Giapponesi hanno disputato fin qui un torneo più che positivo: 3 vittorie (8-20 sulla Romania, 19-10 sulla Mongolia e 19-15 contro la Francia) e una sconfitta (all’esordio contro la squadra del Russian Olympic Committee per 21-18), garantendosi buone chances di passare alla fase successiva anche tra le prime quattro, accedendo quindi ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) L’Italfemminile del 3×3 torna subito in campo nella giornata di domani 26per il torneo olimpico di Tokyo. Le azzurre capitanate da Rae Lin D’Alie affronteranno le padrone di casa delprima e, a poche ore di distanza, gli. Lesi hanno disputato fin qui un torneo più che positivo: 3 vittorie (8-20 sulla Romania, 19-10 sulla Mongolia e 19-15 contro la Francia) e una sconfitta (all’esordio contro la squadra del Russian Olympic Committee per 21-18), garantendosi buone chances di passare alla fase successiva anche tra le prime quattro, accedendo quindi ...

