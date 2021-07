Badminton | Olimpiadi Tokyo | i risultati della mattinata | ottime prestazioni da Giappone e Cina

(Di domenica 25 luglio 2021) Si conclude al Musashino Forest Sport Plaza BDM la seconda giornata del torneo olimpico di. Come accaduto ieri sono molte le partite effettuate oggi con tutte le specialità che sono scese in campo nei rispettivi gruppi. Ottima giornata per i colori di casa con Kanta Tsuneyama (gruppo I) che si impone nel singolo maschile, mentre Nozomi Okuhara svetta nel gruppo E al femminile. Ilfesteggia anche nel doppio maschile grazie a Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (gruppo B). Nell’individuale maschile segnaliamo il successo dei cinesi Long Chen, Yu Qi Shi e Bing Jiao He, rispettivamente nel gruppo N, H e G. Successo per Chen-Tien Chou (Taipei ...

L'Italia di pallacanestro è tornata alledopo un'assenza durata 17 lunghi anni. Dopo quel ...00 - PALLANUOTO maschile Sudafrica - Italia Ore 3:00 -singolo maschile e femminile (...Questa la storia di Jonathan Christie , atleta indonesiano di, il quale ha svelato le ... Fortunatamente stanno bene, ma in questescendo in campo con i pensieri rivolti a loro ed a ...Si conclude al Musashino Forest Sport Plaza BDM la seconda giornata del torneo olimpico di Badminton. Come accaduto ieri sono molte le partite effettuate oggi con tutte le specialità che sono scese in ...«Sono venuto a giocare queste Olimpiadi per fare del mio meglio, in ricordo di mio fratello morto di covid». Si tratta della storia del 24enne indonesiano Jonathan Christie, uno dei protagonisti più a ...