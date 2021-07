Aversa, Summer Concert Young 2021: Concerti, visite ai Musei e iniziative culturali (Di domenica 25 luglio 2021) L’Associazione Anna Jervolino e Orchestra da Camera di Caserta presentano due nuovi appuntamenti per la rassegna Summer Concert Young 2021 in programma il 26 e 29 luglio. Doppio appuntamento con la musica classica per il gran finale di Summer Concert Young 2021, che propone due Concerti ad Aversa, in due location suggestive come il Chiostro di S. Leggi su 2anews (Di domenica 25 luglio 2021) L’Associazione Anna Jervolino e Orchestra da Camera di Caserta presentano due nuovi appuntamenti per la rassegnain programma il 26 e 29 luglio. Doppio appuntamento con la musica classica per il gran finale di, che propone duei ad, in due location suggestive come il Chiostro di S.

Ultime Notizie dalla rete : Aversa Summer Aversa, 'Summer Concert Young': buona la prima Aversa (Caserta) - Grandissimo successo per la prima serata aversana del Summer Concert Young, la kermesse musicale approdata ad Aversa grazie alla tenacia del promoter culturale Giuseppe Lettieri , organizzata dall'associazione Iervolino di Caserta e dall'instancabile ...

