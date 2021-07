Avellino, ordigno bellico da disinnescare: 2500 persone lasciano le abitazioni (Di domenica 25 luglio 2021) Sono cominciate intorno alle 6,30 le operazioni di evacuazione di parte della popolazione di Avellino per consentire il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto circa 2 anni fa sul greto del fiume Fenestrelle... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 luglio 2021) Sono cominciate intorno alle 6,30 le operazioni di evacuazione di parte della popolazione diper consentire il disinnesco di unrinvenuto circa 2 anni fa sul greto del fiume Fenestrelle...

Advertising

statodelsud : Ordigno bellico da rimuovere, evacuazione in corso ad Avellino - Pino__Merola : Ordigno bellico da rimuovere, evacuazione in corso ad Avellino - SkyTG24 : Ordigno bellico da rimuovere, evacuazione in corso ad Avellino - newsdinapoli : Disinnesco ordigno ad Avellino, in campo volontari di S.Anastasia #Attualità -