Autobus si ribalta in autostrada: 30 feriti e almeno 10 morti (Di domenica 25 luglio 2021) Un Autobus si è ribaltato mentre percorreva l'autostrada sul tratto che collega la capitale Zagabria e il confine serbo. Il veicolo aveva infatti targa del Kosovo ed era di ritorno dalla Croazia: i passeggeri, rimasti feriti, sono stati trasferiti all'ospedale di Slavonski Brod, città nei pressi del tratto autostradale sul quale si è verificato l'incidente. Sono 10 per ora i morti accertati e almeno 30 le persone rimaste ferite. L'incidente si è verificato intorno alle 6.20 di questa mattina e ancora non sono state chiarite le circostanze in cui ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 luglio 2021) Unsi èto mentre percorreva l'sul tratto che collega la capitale Zagabria e il confine serbo. Il veicolo aveva infatti targa del Kosovo ed era di ritorno dalla Croazia: i passeggeri, rimasti, sono stati trasall'ospedale di Slavonski Brod, città nei pressi del trattole sul quale si è verificato l'incidente. Sono 10 per ora iaccertati e30 le persone rimaste ferite. L'incidente si è verificato intorno alle 6.20 di questa mattina e ancora non sono state chiarite le circostanze in cui ...

