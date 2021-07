Atalanta infuocata nel mercato | domani le visite mediche del nuovo terzino

Leggi su rompipallone

(Di domenica 25 luglio 2021) Sembra fatta ormai per l’, nonostante le voci di calciolo avvicinassero al Porto: Giuseppe Pezzella sarà uncalciatore di Gian Piero Gasperini.dovrebbe essere il giorno delle. La notizia è stata comunicata via tweet da Fabrizio Romano: Giuseppe Pezzella is set to joinfrom Parma on loan. No Porto move for the Italian left back – he’s joining, medicals tomorrow. #@SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2021 Pezzella, ...