Assessore Largaiolli, Dimaro: "Questo ritiro rappresenta una svolta per il paese. Green pass? Un lasciapassare verso la felicità" (Di domenica 25 luglio 2021) Oggi si è concluso il ritiro del Napoli a Dimaro, l'Assessore comunale di Dimaro-Folgarida, Alessandro Largaiolli, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato: "Per chi ha profuso, come tutti noi, grandi sforzi per centrare un obiettivo importante per tutto il Trentino e ed ora anche per l'Italia Questo ritiro rappresenta una svolta. Quelle che sembravano regole imposte si sono rivelate la carta vincente per poter ritornare ad una normalità tanto attesa: è stato piacevole osservare come tutti i tifosi presenti al campo

