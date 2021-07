Assenteismo | 49 parlamentari hanno saltato oltre la metà delle votazioni

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma - A ridosso della pausa estiva dei lavori in Parlamento , che dovrebbe partire dal 6 agosto, Camera e Senato si apprestano a votare diverse norme, tra cui sette decreti (Sostegni bis, Assunzioni ...

Ulion27192350 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia A noi cittadini che paghiamo le tasse per farsi che altri Italiani che non pagano… - mariamasi14 : @CarlBosch4 @Giallo_308 @GiorgiaMeloni Ma di cosa avrà parlato? L'assenteismo tra i parlamentari? - RiminiFuturo : RT @openpolis: La maggioranza dei parlamentari ha un tasso di #assenteismo compreso tra lo 0 e il 25%. Ci sono però 49 deputati e senatori… - openpolis : La maggioranza dei parlamentari ha un tasso di #assenteismo compreso tra lo 0 e il 25%. Ci sono però 49 deputati e… - GiuseppeMargio1 : RT @Virus1979C: La partecipazione ai lavori parlamentari, tra genere e territorio di elezione I dati sull'assenteismo

IL GIORNO

...numeri della 18esima legislatura I gruppi parlamentati più presenti Le differenze tra uomini e donne L'sulla base delle regioni di provenienza Come si contano le assenze dei? ...Non tutti i nostri autorevolivivono l'attività legislativa allo stesso modo e così, ... Il livello diperò è più alto alla Camera rispetto al Senato. A Palazzo Madama infatti ...Roma - A ridosso della pausa estiva dei lavori in Parlamento, che dovrebbe partire dal 6 agosto, Camera e Senato si apprestano a votare diverse norme, tra cui sette decreti (Sostegni bis, Assunzioni P ...