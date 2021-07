Assalto alle farmacie di Roma per il Green Pass. Federfarma: 'Non siamo stamperie' (Di domenica 25 luglio 2021) Il si può ottenere anche in . Ma c'è chi abusa di questa possibilità. 'Ormai stampiamo Green Pass all'impazzata - dichiara Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma -. Ci siamo ridotti a ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) Il si può ottenere anche in . Ma c'è chi abusa di questa possibilità. 'Ormai stampiamoall'impazzata - dichiara Andrea Cicconetti, presidente di-. Ciridotti a ...

