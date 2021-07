Ascolti TV | Sabato 24 luglio 2021. La replica di The Voice Senior 13.8%, Benvenuti al Nord 12% (Di domenica 25 luglio 2021) Benvenuti al Nord - Alessandro Siani e Claudio Bisio Nella serata di ieri, Sabato 24 luglio 2021, su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.812.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 1.679.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 è stato seguito da 782.000 spettatori (5.6%). Su Italia 1 Jurassic Park ha intrattenuto 832.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Opera senza Autore ha raccolto davanti al video 796.000 spettatori pari ad ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 luglio 2021)al- Alessandro Siani e Claudio Bisio Nella serata di ieri,24, su Rai1 ladi Theha conquistato 1.812.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5alha raccolto davanti al video 1.679.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 è stato seguito da 782.000 spettatori (5.6%). Su Italia 1 Jurassic Park ha intrattenuto 832.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Opera senza Autore ha raccolto davanti al video 796.000 spettatori pari ad ...

famigliasimpson : @Tvottiano @enrick81 @napoliforever89 @OltreTv @misterf_tweets @AgoCannella @BALDINIPAOLA @Federic01996 @CIAfra73… - zazoomblog : Ascolti Tv sabato 24 luglio 2021: The voice senior Olimpiadi Benvenuti al Nord dati Auditel e share - #Ascolti… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2610 — Ascolti da domenica 18 a sabato 24 luglio 2021: salgono Animal Kingdom (1,2… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 24 luglio 2021: The voice senior, Olimpiadi, Benvenuti al Nord, dati Auditel e share - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 24 luglio 2021: Olimpiadi di Tokyo 2020, Top Dieci, Masantonio, tutti i dati Auditel e Share -