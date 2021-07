Ascolti TV 24 luglio | sfida tra The Voice Senior e Benvenuti al Nord

(Di domenica 25 luglio 2021) Sabato un po' fiacco a livello ditv, in special modo nella fascia della prima serata. Tra l'estate e il weekend, ottenere bassi riscontri è praticamente normale. Ad ogni modo arsi sono state la replica di Theal. Nel Preserale si segnala il ritorno di Reazione a Catena con Marco Liorni che continua a riscuotere ottimi risultati a livello di audience e share.TV di ieri 24, bassi riscontri per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Serata ricca di risate e di emozioni con Rai 1 e Canale 5 che hanno mandato in ...

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 24 Luglio #ASuaImmagine ha totalizzato nel programma di ieri; 691.000 telespettatori (6.4%)… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 24 Luglio #LineaBlu ha conquistato nel programma di ieri 1.385.000 telespettatori con il 10.… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 24 Luglio La terza puntata di #LineaVerdeRadici ha registrato 1.826.000 telespettatori pari… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 24 Luglio #LineaVerdeTour ha conquistato nel programma di ieri 1.170.000 telespettatori con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 24 Luglio #PassaggioANordOvest ha conquistato nel programma di ieri 783.000 telespettatori c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

tv prima serata Rai1 la replica di The Voice Senior ha registrato 1.812.000 spettatori pari al 13.8% di share. Canale 5 Benvenuti al Nord ha registrato 1.679.000 spettatori pari al 12% di ...Redazione Sorrisi Rai 1 The Voice Senior: 1.812.000 telespettatori (share 13,8%). Canale 5 Benvenuti al Nord : 1.679.000 telespettatori (share 12%). Rete 4 Una Vita : 953.000 telespettatori (share 6,7%...Sabato 24 luglio 2021, ovvero l'ultimo sabato di luglio 2021 in tv. Nella serata di ieri c'è stato un testa a testa tra Rai1 e Canale 5. Il servizio pubblico ha mandato in onda la replica di The Voice ...Ascolti Tv sabato 24 luglio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...