Arrivare a 30 anni in finale nel corpo libero L' impresa di Vanessa Ferrari

AGI - Vanessa Ferrari è in finale nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo. A trent'anni, la ginnasta bresciana si è piazzata davanti alla favorita, la statunitense Simone Biles. Per Ferrari è la quarta Olimpiade consecutiva e il prossimo appuntamneto è per il 2 agosto quando cercherà di conquistare quella medaglia che le fu negata due volte: a Londra e Rio. "Sono molto felice per la gara. Al corpo libero ho fatto tutto quello che potevo e volevo. 'Con te partiro'' (il brano di Bocelli con cui si è esibita, ndr.) è una musica che mi aiuta ...

