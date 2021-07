Arrivano i rincari della tassa rifiuti | bollettini più pesanti per le famiglie Ecco chi ci rimette

(Di domenica 25 luglio 2021) FABRIANO - La Tari a Fabriano fa discutere. Il sindaco Santarelli annuncia alcune novità, come l'azzeramento, per quest'anno, per le attività chiuse causa Covid e l'aumento per le utenze domestiche e ...

Le nuove tariffe prevedono aumenti per le utenze domestiche che vanno dal 3,7% al 4,7% che si traduce in aumenti da 6 a 13 euro per le utenze non domestichedal 3% al 4,2%. 'Dopo 3 anni in ......513 euro al litro, pesano le speculazioni sugli spostamenti degli italiani, chepuntuali ... dall'aumento dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti ai pesantidelle ...FABRIANO - La Tari a Fabriano fa discutere. Il sindaco Santarelli annuncia alcune novità, come l’azzeramento, per quest’anno, per le attività chiuse causa Covid ...Sono i dati che arrivano dalla rilevazione sui prezzi dei lidi salentini, effettuata sul campo dall’Adoc provinciale, l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, in trenta strutture ...