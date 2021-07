Aria irrespirabile nell’Oristanese causato da un vasto incendio (Video) (Di domenica 25 luglio 2021) vasto incendio nell’Oristanese: Aria irrespirabile ed evacuazioni. La Sardegna centro-occidentale è alle prese con un vasto incendio propagatosi ieri tra Bonarcado e Santu Lussurgiu La Sardegna è alle prese con un vasto incendio scoppiato nell’Oristanese, sull’altopiano della Planargia. Le fiamme si sono diffuse velocemente a causa del forte vento, minacciando anche le abitazioni circostanti. Alcuni residenti di Cuglieri e Sennariolo sono stati costretti ad abbandonare le Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021)ed evacuazioni. La Sardegna centro-occidentale è alle prese con unpropagatosi ieri tra Bonarcado e Santu Lussurgiu La Sardegna è alle prese con unscoppiato, sull’altopiano della Planargia. Le fiamme si sono diffuse velocemente a causa del forte vento, minacciando anche le abitazioni circostanti. Alcuni residenti di Cuglieri e Sennariolo sono stati costretti ad abbandonare le

