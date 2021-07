Approfittavano di una disabile, indagati otto autisti dell’azienda di trasporto pubblico di Taranto. Per i pm gli abusi sono andati avanti per almeno due anni. (Di domenica 25 luglio 2021) Violenza sessuale aggravata dall’aver agito su una persona sottoposta a limitazioni della libertà personale. otto autisti di Amat, l’azienda di trasporto pubblico di Taranto, sono indagati per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza disabile, una 20enne affetta da un evidente disagio psichico. Gli abusi sono andati avanti per circa due anni, da ottobre 2018 ad aprile 2020. Poi, a giugno del 2020, spinta dal suo fidanzato, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 luglio 2021) Violenza sessuale aggravata dall’aver agito su una persona sposta a limitazioni della libertà personale.di Amat, l’azienda didiper violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza, una 20enne affetta da un evidente disagio psichico. Gliper circa due, dabre 2018 ad aprile 2020. Poi, a giugno del 2020, spinta dal suo fidanzato, ...

