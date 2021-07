Applausi scroscianti all'Arena San Domenico per il giovane violinista Roman Kim (Di domenica 25 luglio 2021) Tra Applausi scroscianti si è concluso il concerto del giovane violinista Roman Kim che si è svolto venerdì sera all'Arena San Domenico e con altrettanto risultato apprezzato il successo è stato ... Leggi su forlitoday (Di domenica 25 luglio 2021) Trasi è concluso il concerto delKim che si è svolto venerdì sera all'Sane con altrettanto risultato apprezzato il successo è stato ...

Advertising

benedetto_don : 'È così che muore la libertà, sotto scroscianti applausi.' #disobbedisco - TovarishM5S : RT @GianniMagini: Ed ecco servito l'ennesimo subdolo messaggio alle menti ormai appannate degli italiani: 'IO SONO PER LA PIZZA E PER LA FI… - GianniMagini : Ed ecco servito l'ennesimo subdolo messaggio alle menti ormai appannate degli italiani: 'IO SONO PER LA PIZZA E PER… - Aquila6811 : RT @laziopress: PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA SQUADRA Ovazione per Radu. Applausi scroscianti per Luis Alberto e Milinkovic Inni pro Mau… - Aquila6811 : RT @pasqualinipatri: PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA SQUADRA Ovazione per Radu. Applausi scroscianti per Luis Alberto e Milinkovic Inni pr… -