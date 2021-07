Antonella Clerici, fantastica notizia: appalusi per la conduttrice (Di domenica 25 luglio 2021) Antonella Clerici ha ricevuto una notizia sensazionale. Il pubblico, seppur virtualmente, si complimenta con la conduttrice per il risultato ottenuto. Antonella Clerici nella serata di ieri, sabato 24 luglio 2021, protagonista su Rai1 con la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.812.000 spettatori pari al 13.8% di share. Il risultato ottenuto è stato quasi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 luglio 2021)ha ricevuto unasensazionale. Il pubblico, seppur virtualmente, si complimenta con laper il risultato ottenuto.nella serata di ieri, sabato 24 luglio 2021, protagonista su Rai1 con la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.812.000 spettatori pari al 13.8% di share. Il risultato ottenuto è stato quasi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

BaritaliaNews : E’ sempre mezzogiorno, Zia Cri di pubblica un post e Antonella Clerici le risponde - GossipItalia3 : The Voice Senior: Antonella Clerici torna su Rai1 con la terza replica dello show sabato 24 luglio #gossipitalianews - infoitcultura : The Voice Senior: Antonella Clerici torna su Rai1 con la terza replica dello show sabato 24 luglio - infoitcultura : The Voice Senior, Antonella Clerici e la toccante dedica: “Il tempo corre veloce” - infoitcultura : Clementino/ Quella penitenza con Antonella Clerici a The Voice Senior che ha fatto storia… -