“Anticorpi altissimi, ma prima dose obbligatoria perché sanitario: ora sto male e non ho green pass” (Di domenica 25 luglio 2021) Una situazione tutt’altro che allegra per la signora M., di Bergamo, che ci racconta la sua esperienza col vaccino. E con alcune scelte imposte in modo forse poco approfondito. L’augurio è che ora, almeno sul fronte del green pass, con il decreto che il Governo sta mettendo a punto, si risolvano le contraddizioni oggi esistenti. Scrivo per raccontarvi la mia storia, nella speranza che aiuti a mettere in luce le situazioni assurde che si stanno vivendo nel nostro paese, in ombra fra una finale dell’europeo e la caccia ai no vax… Sono un tecnico di radiologia, personale sanitario a Bergamo che l’anno scorso si è trovato in piena pandemia… ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021) Una situazione tutt’altro che allegra per la signora M., di Bergamo, che ci racconta la sua esperienza col vaccino. E con alcune scelte imposte in modo forse poco approfondito. L’augurio è che ora, almeno sul fronte del, con il decreto che il Governo sta mettendo a punto, si risolvano le contraddizioni oggi esistenti. Scrivo per raccontarvi la mia storia, nella speranza che aiuti a mettere in luce le situazioni assurde che si stanno vivendo nel nostro paese, in ombra fra una finale dell’europeo e la caccia ai no vax… Sono un tecnico di radiologia, personalea Bergamo che l’anno scorso si è trovato in piena pandemia… ...

