Anticipazioni Una vita | Puntate Spagnole | Camino Caccia di Casa Felicia!

(Di domenica 25 luglio 2021)Una: dopo la partenza di Maite,si sposa con Ildefonso per provare a vivere unanormale. Le cose però vanno sempre peggio per la ragazza che prende una drastica decisione su Felicia… Nelledi Una, al centro dell’attenzione, da un po’ di tempo c’è la storia die Maite. La coppia ha generato molti scandali ed in particolar modo Felicia si è duramente opposta a questa relazione, arrivando a schiaffeggiare la figlia. La guerra tra le due Pasamar però non finirà, anzi. Ecco ...

puntata 1216 di vita di domenica 25 e lunedì 26 luglio 2021 : Camino rientra ad Acacias insieme a Cesareo e sembra che di nuovo abbia ripreso a non parlare....