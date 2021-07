Angelus, il Papa: “A Gesù basta poco per fare cose grandi” (Di domenica 25 luglio 2021) Uno dei brani del Vangelo, fra i più belli e conosciuti è al centro della catechesi del Santo Padre durante l’Angelus di questa mattina. “A Gesù basta poco per fare cose grandi” – ha spiegato il Pontefice ai fedeli. Il tema della condivisione è al centro della pagina liturgica di quest’oggi e sul quale Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 25 luglio 2021) Uno dei brani del Vangelo, fra i più belli e conosciuti è al centro della catechesi del Santo Padre durante l’di questa mattina. “Aper” – ha spiegato il Pontefice ai fedeli. Il tema della condivisione è al centro della pagina liturgica di quest’oggi e sul quale Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria.

