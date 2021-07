Anche il generale Figliuolo smentisce Salvini | ' Per bloccare il virus fondamentale vaccinare i giovani'

Advertising

radiokisskiss : Fuori Tutto | @MarroneEmma:”Chi vuole fare musica deve prepararsi a tanta esperienza e tanta gavetta, ci vuole anch… - Lorenzi04539669 : RT @osamundR: ??FRANCIA -,LO SCIOPERO GENERALE LIMITATO AGLI OSPEDALI inizia DOMANI! MACRO DEVE ABBANDONARE IL PROGETTO DEL PASS - ANCHE PO… - tamangha : RT @ItaliaNewsYT: Anche nel 2020 l'Italia è stata contribuente netta dell'UE per 6,8 miliardi (un valore in linea con quello degli ultimi a… - marco_moggio : RT @osamundR: ??FRANCIA -,LO SCIOPERO GENERALE LIMITATO AGLI OSPEDALI inizia DOMANI! MACRO DEVE ABBANDONARE IL PROGETTO DEL PASS - ANCHE PO… - CarpeDiemSilvio : @RadioSavana se consideriamo il fatto che circa il 50% non é vaccinato, i geniali proprietari di questa gelateria s… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche generale

La Repubblica

'piloti e assistenti di volo easyJet sciopereranno domani, 26 luglio, dalle 8 alle 20 per ... Così il segretarioUiltrasporti, Claudio Tarlazzi , e il segretario Nazionale, Ivan Viglietti.Così il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, a Susa per un premio, è tornato sulla necessità chei più giovani si immunizzino contro il Covid. "Il virus e' intelligente, cambia a ...Il responsabile dell'emergenza Covid: "Molti possono portare in maniera asintomatica o il virus in giro e attaccare frange di popolazione fragili" ...Grande turno di qualifica per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021: la squadra ha staccato il pass per la finale, Vanessa Ferrari vola all'atto conclusivo al corpo libero col miglior punteggio, Marti ...