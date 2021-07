Anche a Rimini si alza la voce della protesta contro il Green Pass (Di domenica 25 luglio 2021) Prima in centinaia, poi sono diventati sempre di più. Al grido di 'No al Green Pass' e 'Libertà' un nutrito gruppo di persone ha manifestato sabato pomeriggio a Rimini contro il certificato verde che ... Leggi su riminitoday (Di domenica 25 luglio 2021) Prima in centinaia, poi sono diventati sempre di più. Al grido di 'No al' e 'Libertà' un nutrito gruppo di persone ha manifestato sabato pomeriggio ail certificato verde che ...

