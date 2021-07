Amici 20: è finita tra Enula e Leo Gassmann? Ecco gli indizi che parlano chiaro – FOTO (Di domenica 25 luglio 2021) Enula, cantante di Amici 20, nonostante sia stata eliminata fin troppo presto nel corso del serale, è rimasta nel cuore degli estimatori. La giovane prima di entrare nel talent aveva una storia d’amore con Leo Gassmann. Amici 20, Enula e Leo Gassmann si sono lasciati? Una volta dentro la scuola di Amici 20, Enula ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 luglio 2021), cantante di20, nonostante sia stata eliminata fin troppo presto nel corso del serale, è rimasta nel cuore degli estimatori. La giovane prima di entrare nel talent aveva una storia d’amore con Leo20,e Leosi sono lasciati? Una volta dentro la scuola di20,ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

robymancio : Per questa prima avventura finita nel migliore dei modi, non mi resta che scrivere un grande grazie a tutti: tifosi… - blogtivvu : Amici 20: è finita tra Enula e Leo Gassmann? Ecco gli indizi che parlano chiaro – FOTO - eroe_max : RT @liliaragnar: Finita una giornata che ci ha regalato belle sensazioni speriamo che si ripetano, ogni sabato magari...?? Grazie amici per… - marialauraloi : RT @liliaragnar: Finita una giornata che ci ha regalato belle sensazioni speriamo che si ripetano, ogni sabato magari...?? Grazie amici per… - teneotenu : RT @ilgiornale: Chiara Ferragni è finita nel mirino degli ambientalisti dei social per il suo viaggio in Puglia con il jet privato insieme… -