Ambrogio Carro commissario per il Turismo di FederComTur Campania

(Di domenica 25 luglio 2021)è nominatoregionale per ildi FederComTur Campania. Lo annuncia in una nota il segretario nazionale dell’associazione, Claudio Pisapia.è amministratore di Elisir di Positano (Salerno), già presidente di un consorzio di piccole e medie imprese, già componente del consiglio della Camera di Commercio di Salerno. E’ tra i consiglieri di Unioncamere Campania ed ha anche una partecipazione, sempre come consigliere, nel cda dell’Aeroporto di Salerno. Inoltre, la giunta provinciale di Federcomtur Salerno, dopo l’approvazione del bilancio nomina Enrico Campione, giovane ...

Con un comunicato di oggi 23 luglio, il Consiglio direttivo di Federcomtur ha nominato l'imprenditore positanese, Commissario regionale e Coordinatore per le province. Fedecomtur è un'associazione territoriale di piccole e medie imprese in prevalenza del commercio, del turismo, artigianato e ...'Sul turismo si naviga a vista e la politica dei prezzi bassi per fare subito cassa svende la nostra qualita' " ospitiamo il pensiero di, impreditore positanese, responsabile turismo dell'Associazione FederComTur : Navighiamo a vista, alla ricerca di un turismo che ancora non c'è ...