Amalfi | la Guardia di Finanza ferma Beckham | ecco il motivo

Advertising

tempoweb : La disavventura di #Beckham ad #Amalfi Lungo interrogatorio con la Guardia di Finanza #mare #25luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi Guardia

David Beckham è stato fermato dalladi Finanza italiana mentre si trovava nelle acque dia bordo del suo yacht. L'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, ha ...Imprevisto per David Beckham durante le sue vacanze italiane. Stando a quanto riporta il The Sun, con tanto di foto dei paparazzi, lo sportivo è stato interrogato dalladi Finanza dopo che i suoi figli minorenni " Cruz, 16 anni e Harper, 10 " sono stati visti scorrazzare in moto d'acqua non lontano dallo yacht di famiglia. "Bisogna avere 18 anni per poter ...Beckham ad Amalfi è costretto a interrompere il suo momento di relax perché deve chiarire alcune vicende con le Fiamme gialle ...David Beckaham è stato interrogato dalla Guardia di Finanza, dopo che i suoi figli sono stati avvistati alla guida di sci d'acqua in prossimità dello yatch di famiglia ...