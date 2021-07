Alexa ha una nuova voce, si chiama Ziggy ed è maschile (Di domenica 25 luglio 2021) Alexa, l’assistente intelligente firmata Amazon, avrà a breve una nuova voce: si chiamerà nel dettaglio Ziggy e la grande novità, come intuibile dal nome stesso, è che sarà maschile. Una importante “rottura” con il passato quindi, visto che fino ad oggi la voce di Alexa è sempre stata femminile. Alexa, arriva la voce maschile Ziggy: i dettagliMa evidentemente qualcuno deve aver sollevato delle critiche o semplicemente il colosso mondiale dell’e-commerce ha voluto introdurre una novità che strizzi l’occhio ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 luglio 2021), l’assistente intelligente firmata Amazon, avrà a breve una: si chiamerà nel dettaglioe la grande novità, come intuibile dal nome stesso, è che sarà. Una importante “rottura” con il passato quindi, visto che fino ad oggi ladiè sempre stata femminile., arriva la: i dettagliMa evidentemente qualcuno deve aver sollevato delle critiche o semplicemente il colosso mondiale dell’e-commerce ha voluto introdurre una novità che strizzi l’occhio ...

Advertising

Fraaaaappa : Dopo due settimane senza vedere il mio boy lui stasera preferisce andare allo spettacolo di una sua amica invece di… - Busno66 : @_Pupi81_ @sergiogali5 Una 4K per me è una normale per mio suocero. Vanno entrambe da Dio. La 4K ha 500 mega in più… - ErynithMawen : No, aspetta, cos-? Sapevo di una proposta di matrimonio, ma non che fosse da parte di Ben ?? Questo tweet mi ha sbl… - 28_jch : @alexa_moreno_mx Una rutina con full metal alchemist - EsimioF : @pary1977 @elio_vito @grazierenzi @Presidentissim0 “Alexa/hey Google/hey Siri chi è Ennio Lannuti?”. Sarebbe bastat… -