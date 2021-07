Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di U&D, spiega il lavoro di influencer (Di domenica 25 luglio 2021) Alessia Cammarota, ex corteggiatrice del programma di Uomini e Donne, spiega su instagram, in cosa consiste esattamente, il lavoro di influencer, che svolge ormai da un po di anni. Alessia CammarotaLa Cammarota, ha partecipato al programma della De Filippi, 8 anni fa, ed è una delle tante corteggiatrici, che ha trovato nel dating show, l’uomo della sua vita. L’influencer è infatti uscita dal programma, con Aldo Palmieri, con il quale ha avuto i figli Niccolò e Leonardo. Su instagram, la ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 luglio 2021), exdel programma di Uomini e Donne,su instagram, in cosa consiste esattamente, ildi, che svolge ormai da un po di anni.La, ha partecipato al programma della De Filippi, 8 anni fa, ed è una delle tante corteggiatrici, che ha trovato nel dating show, l’uomo della sua vita. L’è infatti uscita dal programma, con Aldo Palmieri, con il quale ha avuto i figli Niccolò e Leonardo. Su instagram, la ...

