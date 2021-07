Alessandro Cecchi Paone “Roberta Capua e Gianluca Semprini non funzionano? Hanno bisogno di …” (Di domenica 25 luglio 2021) Roberta Capua e Gianluca Semprini sono al timone di questa edizione di Estate in diretta, la trasmissione pomeridiana di Rai 1 che ha preso il posto, per la stagione estiva, di La vita in diretta che per due anni consecutivi è stata condotta da Alberto Matano e che sarà condotta, anche da settembre, per la sua terza edizione dal bravissimo giornalista calabrese. La prima edizione Matano l’ha condotta in tandem con Lorella Cuccarini ma che le cose non sono andate affatto bene tanto che, durante l’ultima puntata è venuto fuori tutto l’astio che la Cuccarini aveva provato per Matano durante i mesi che era andato in onda il ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 luglio 2021)sono al timone di questa edizione di Estate in diretta, la trasmissione pomeridiana di Rai 1 che ha preso il posto, per la stagione estiva, di La vita in diretta che per due anni consecutivi è stata condotta da Alberto Matano e che sarà condotta, anche da settembre, per la sua terza edizione dal bravissimo giornalista calabrese. La prima edizione Matano l’ha condotta in tandem con Lorella Cuccarini ma che le cose non sono andate affatto bene tanto che, durante l’ultima puntata è venuto fuori tutto l’astio che la Cuccarini aveva provato per Matano durante i mesi che era andato in onda il ...

Advertising

BaritaliaNews : Alessandro Cecchi Paone “Roberta Capua e Gianluca Semprini non funzionano? Hanno bisogno di …” - news_ravenna : Alessandro Cecchi Paone e Raffaello Bellavista questa sera ospiti nell’Anfiteatro Spada di Brisighella - infoitcultura : Estate in diretta, Alessandro Cecchi Paone a Roberta Capua: “Frequenti uomini americani?” - _DAGOSPIA_ : BOTTA E RISPOSTA TRA ROBERTA CAPUA E ALESSANDRO CECCHI PAONE DURANTE 'ESTATE IN DIRETTA'– PARLANDO..… - FQMagazineit : Estate in diretta, Alessandro Cecchi Paone a Roberta Capua: “Frequenti uomini americani?”. La conduttrice lo gela:… -