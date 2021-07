Alessandra Sardoni si è sposata | Enrico Mentana lo annuncia con una foto | “Un altro Royal Wedding”

Advertising

beamessina : RT @davided81: Il matrimonio di Alessandra Sardoni meritava una #maratonamentana - GasoLella : RT @davided81: Il matrimonio di Alessandra Sardoni meritava una #maratonamentana - ReTwitStorm_ita : #Fiori d’#Arancio per la #Giornalista, il sì dopo anni d’#Amore. Ma è #Mistero sul #Marito - gossipblogit : Alessandra Sardoni si è sposata. Enrico Mentana: “Royal Wedding sull’Amiata” - IncontriClub : Alessandra Sardoni si è sposata. Enrico Mentana: “Royal Wedding sull’Amiata” -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Sardoni

Poche parole, massimo riserbo. E due foto:si è sposata e ad annunciarlo sui social è niente meno che il suo direttore al TgLa7, Enrico Mentana. 'Un altro Royal Wedding, oggi sull'Amiata', scrive ironico Mentana pubblicando ...si è sposata . La nota e stimata giornalista di La7 ha fatto il grande passo, ma non è stata lei ad annunciarlo. Riservata come sempre per quanto concerne la sua vita privata, non ...Alessandra Sardoni si è sposata! Una bella notizia che arriva direttamente dai social, anzi da un paparazzo d’eccezione. Non poteva mancare ovviamente tra gli invitati al matrimonio della bravissima g ...Fiori d'arancio per Alessandra Sardoni: la giornalista del Tg La7 si è sposata. Enrico Mentana commenta: "Royal Wedding sull'Amiata".