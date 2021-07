Alessandra Mastronardi, morta la cugina Valentina di 29 anni: ha lottato contro la sclerodermia (Di domenica 25 luglio 2021) Lutto per Alessandra Mastronardi che ha perso la cugina Valentina De Icco. La donna è morta ad appena 29 anni dopo aver lottato per moltissimo tempo contro la sclerodermia, malattia che aveva scoperto di avere in adolescenza. L’attrice ha voluto darle un ultimo saluto su Instagram dondividendo con i suoi followers il grande dolore suo e di tutta la famiglia. «E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 luglio 2021) Lutto perche ha perso laDe Icco. La donna èad appena 29dopo averper moltissimo tempola, malattia che aveva scoperto di avere in adolescenza. L’attrice ha voluto darle un ultimo saluto su Instagram dondividendo con i suoi followers il grande dolore suo e di tutta la famiglia. «E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora ...

