Al Bano e Romina | una grande storia d’amore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 luglio 2021) Alsono stati per anni una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Un duo sia nella vita privata che nella carriera hanno fatto sognare milioni di persone. Il noto cantante pugliese, oggi, sarà ospite nel salotto di Domenica In da Mara Venier dove ripercorrerà la sua incredibile carriera e racconterà la sua vita privata. Il noto duetto degli anni 0 sono stati per 20 anni non solo compagni su palcoscenico ma sono stati felicemente sposati. Lui originario di Cellino San Marco e lei di Los Angeles hanno dato alla luce quattro splendidi figli: Ylenia, la primogenita che è scomparsa alla giovane età di 23 anni in un hotel del New ...