Aggressione omofoba nella “Gay street” di Roma: ragazza sfregiata col coltello (Di domenica 25 luglio 2021) “Guardava le loro fidanzate”. Per questo motivo, una ragazza lesbica è stata aggredita da due uomini ieri a Roma in via San Giovanni in Laterano, meglio conosciuta come “gay street” per la forte presenza di locali gay e gay-friendly che l’hanno resa un vero e proprio punto di ritrovo per la comunità LGBTIQ+ capitolina. Dopo essere stata scaraventata a terra, i due aggressori “le hanno sfregiato il volto e il corpo con un coltello”. A denunciare l’accaduto è Pietro Turano, attore e portavoce del Gay Center. L’attivista ha precisato di non essere riuscito a raccogliere la testimonianza diretta della vittima, perché ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) “Guardava le loro fidanzate”. Per questo motivo, unalesbica è stata aggredita da due uomini ieri ain via San Giovanni in Laterano, meglio conosciuta come “gay” per la forte presenza di locali gay e gay-friendly che l’hanno resa un vero e proprio punto di ritrovo per la comunità LGBTIQ+ capitolina. Dopo essere stata scaraventata a terra, i due aggressori “le hanno sfregiato il volto e il corpo con un”. A denunciare l’accaduto è Pietro Turano, attore e portavoce del Gay Center. L’attivista ha precisato di non essere riuscito a raccogliere la testimonianza diretta della vittima, perché ...

francobus100 : 'Mi fai schifo': insulti omofobi in spiaggia, picchiato un quindicenne di Bergamo - qn_giorno : 'Mi fai schifo': insulti #omofobi in spiaggia, picchiato un quindicenne di #Bergamo - Giorno_Bergamo : Aggressione omofoba, quindicenne preso a schiaffi - Giorno_Bergamo : 'Mi fai schifo': insulti omofobi in spiaggia, picchiato un quindicenne di Bergamo - AnneFreaks0 : @Mr_Joker_84 @francescofarra @sakuraelisa1 @cheesegender @EdoardoZaggia C'è differenza tra l'aggressione omofoba/ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione omofoba "Non entri se hai sintomi di Covid, razzismo e omofobia": il cartello di una gelateria contro tre "virus letali" Aggressione omofoba ad Arezzo E proprio da Arezzo arriva la notizia dell'ultima aggressione omofoba avvenuta qualche giorno fa ai danni di un ventenne insultato e picchiato in strada, in pieno centro.

Gf Vip 6: Soleil Sorge è una nuova concorrente del reality di Signorini ... che il suo ex 'migliore amico' Marco Ferrero , alias Iconize , ex fidanzato di Tommaso Zorzi, aveva finto di aver subito un' aggressione omofoba per ottenere popolarità sui social. Da questo ...

Aggressione omofoba, quindicenne preso a schiaffi IL GIORNO Aggressione omofoba a ragazzino di 15 anni Insultato e preso a schiaffi in faccia da un giovane sotto gli occhi degli amici. Portato al pronto soccorso per le cure del caso ...

Aggressione omofoba, quindicenne preso a schiaffi "Frocio". "Io li odio i froci". "Mi fai schifo". Parole pesantissime, irripetibili, frasi terribili che non si dovrebbero mai sentire in bocca a nessuno, tantomeno ad un giovane. Eppure sono state lan ...

