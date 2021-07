A Tokyo l'Italia mette tre bronzi nel medagliere, ma brucia la beffa nella scherma (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Ci sono le giornate dorate e ci sono quelle di bronzo. L'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è sempre sul podio con tre bronzi, con ben due donne - Elisa Longo Borghini e Odette Giuffrida, a conferma che lo sport in rosa in Italia è alla pari di quello maschile - e con Mirko Zanni, che a sorpresa vince nel sollevamento pesi categoria 67 kg. Dopo il fantastico oro di Vito Dell'Aquila conquistato in uno sport non prettamente Italiano o mediterraneo, il taekwondo, la seconda giornata dei Giochi ha visto balzare sul podio la ciclista Elisa Longo Borghini nella prova in linea ai piedi ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Ci sono le giornate dorate e ci sono quelle di bronzo. L'alle Olimpiadi di2020 è sempre sul podio con tre, con ben due donne - Elisa Longo Borghini e Odette Giuffrida, a conferma che lo sport in rosa inè alla pari di quello maschile - e con Mirko Zanni, che a sorpresa vince nel sollevamento pesi categoria 67 kg. Dopo il fantastico oro di Vito Dell'Aquila conquistato in uno sport non prettamenteno o mediterraneo, il taekwondo, la seconda giornata dei Giochi ha visto balzare sul podio la ciclista Elisa Longo Borghiniprova in linea ai piedi ...

Advertising

TgLa7 : ??Tokyo: Dell'Aquila primo oro Italia nel #Taekwondo - rtl1025 : ??'Mi sono vaccinato dal #Covid per venire a #Tokyo a prendermi un #OroOlimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Handwriting01 : RT @Eurosport_IT: MIRKO ZANNI È MEDAGLIA DI BRONZO! ?? Il 23enne azzurro alza complessivamente 322 kg e scrive il nuovo record italiano: è… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia da sballo! Vanessa Ferrari prima al corpo libero! Fina… -