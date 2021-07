A Conte serve un ritocco sulla giustizia da portare in dote ai 5 stelle (Di domenica 25 luglio 2021) Ultimo faticoso miglio per la riforma sulla giustizia, che venerdì 30 luglio andrà in aula a Montecitorio e su cui Draghi ha annunciato con ampio anticipo che il Governo metterà la fiducia. Palazzo Chigi e Via Arenula cercano in queste ore la mediazione con Giuseppe Conte e i 5 stelle, che non si acContentano della proposta dem che differisce di tre anni l’entrata in vigore della riforma, ma vorrebbero escludere tout court dall’improcedibilità i reati di mafia e contro la Pubblica Amministrazione. Si racconta di un clima più disteso, con le “colombe” in volo. Ma le richieste restano inaccettabili per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) Ultimo faticoso miglio per la riforma, che venerdì 30 luglio andrà in aula a Montecitorio e su cui Draghi ha annunciato con ampio anticipo che il Governo metterà la fiducia. Palazzo Chigi e Via Arenula cercano in queste ore la mediazione con Giuseppee i 5, che non si acntano della proposta dem che differisce di tre anni l’entrata in vigore della riforma, ma vorrebbero escludere tout court dall’improcedibilità i reati di mafia e contro la Pubblica Amministrazione. Si racconta di un clima più disteso, con le “colombe” in volo. Ma le richieste restano inaccettabili per ...

