3DS e Wii U pensione in arrivo? Nintendo potrebbe smettere di accettare nuovi giochi sull'eShop nel 2022 (Di domenica 25 luglio 2021) Nonostante abbiamo una bella età sul groppone, Nintendo 3DS e Nintendo Wii U sono ancora console dove è possibile pubblicare giochi digitali. Un periodo che, a quanto pare, è destinato a chiudersi a breve. Impact Game Station sostiene di aver ricevuto una mail, probabilmente da uno sviluppatore, nella quale Nintendo ufficializza lo stop degli upload sull'eShop dei giochi digitali per le due console. La mail, firmata Nintendo of Europe, riporterebbe quanto segue: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 luglio 2021) Nonostante abbiamo una bella età sul groppone,3DS eWii U sono ancora console dove è possibile pubblicaredigitali. Un periodo che, a quanto pare, è destinato a chiudersi a breve. Impact Game Station sostiene di aver ricevuto una mail, probabilmente da uno sviluppatore, nella qualeufficializza lo stop degli uploaddeidigitali per le due console. La mail, firmataof Europe, riporterebbe quanto segue: Leggi altro...

