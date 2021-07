25 luglio, così iniziò la fine di Mussolini. Dalla perdita del consenso al peso della guerra: anatomia della notte del Gran consiglio (Di domenica 25 luglio 2021) “Palazzo Venezia, il cortile, lo scalone, l’anticamera della sala dove si riunisce il Gran consiglio è presidiato – il che non è mai accaduto – da reparti della milizia fascista in pieno assetto di guerra. Nel presentare e illustrare il mio ordine del giorno, dichiaro: Non parlo per il duce, al quale ho comunicato 48 ore or sono il mio pensiero e le mie idee, ma bensì per voi camerati del Gran consiglio. La drammatica riunione dura dieci ore. Ciano si alza in piedi con una proposta assurda, quella di fondere insieme l’ordine del giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) “Palazzo Venezia, il cortile, lo scalone, l’anticamerasala dove si riunisce ilè presidiato – il che non è mai accaduto – da repartimilizia fascista in pieno assetto di. Nel presentare e illustrare il mio ordine del giorno, dichiaro: Non parlo per il duce, al quale ho comunicato 48 ore or sono il mio pensiero e le mie idee, ma bensì per voi camerati del. La drammatica riunione dura dieci ore. Ciano si alza in piedi con una proposta assurda, quella di fondere insieme l’ordine del giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : luglio così Aumento Pensioni 2021: ci vuole calma con il digitale! ... si prevede di modificare anche le aliquote sui redditi aggiuntivi, implicando così un aumento delle pensioni di agosto, se a fine luglio verrà approvata la Legge Delega suddetta, grazie al minor ...

Autostrade, in arrivo 4,6 miliardi dei fondi Recovery per la manutenzione Leggi anche Infrastrutture, così l'Italia del Recovery plan entra nel radar dei grandi fondi Le ... A fine luglio apriranno i primi 4,5 chilometri del primo lotto di terza corsia tra Firenze Sud e ...

