200mila no vax contro il green pass | Come la Shoah Ma intanto il governo Draghi pensa a nuove chiusure

(Di domenica 25 luglio 2021) In tutta Italia sono scesi in piazza i no vax, in circa 200 mila in diverse città hanno protestatoil. Ma ora c'è il rischio fondato direstrizioni Segui su affaritaliani.it

Advertising

massimogrossi2 : @AlbanoNicola @Kapparar1 Cazzate che in mancanza di argomenti seri voi vax scrivete. E poi anche se fossero solo 1… - Nazione_Umbria : Umbria, quasi 200mila no-vax. Ecco chi sono i resistenti alle dosi -

Ultime Notizie dalla rete : 200mila vax

I noper me sono quelli che dicono che i vaccini fanno male a 360 gradi'. Covid Veneto, il ... Ci sono a disposizionedosi per vaccinarsi, in agenda da qui all'8 settembre. Chi vuole ...... da qui all'8 settembre abbiamodosi a disposizione, e la popolazione del Veneto, tra ... questi sono i no: sono liberi di dirlo ma noi siamo liberi di dire che non la pensiamo come loro'. ...Tanti gli over 12 nel boom di prenotazioni. Open night e camper nelle piazze della movida per far fronte alla domanda. I tempi si allungano. In Lombardia ...“È un momento difficile, ma ne verremo fuori – continua Zaia – e queste eventuali piccole polemiche scemeranno perché poi scompariranno assieme al virus. La vera sfida è fare in modo che i cittadini t ...