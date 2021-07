Zoë ci parla di “Alta Marea” | il primo lavoro discografico

(Di sabato 24 luglio 2021) “è il mioep, formato da tre canzoni scritte in momenti diversi ma che rappresentano tutte momenti in cui mi sentivo persa. Per un po’ di tempo ho pensato di dover chiamare l’ep Bassaproprio per questo motivo, perchè mi facevano sentire così” Dopo alcune anticipazioni nelle scorse settimane ed un videoclip suggestivo e intrigante, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital store,, ild’esordio della cantautrice torinese Zoë. Pubblicato da Native Division Records e prodotto da Alessandro Liccardo ...

Advertising

NickIannello64 : RT @liberioltre: ????CUBA LIBRE DAL CASTRISMO? Che cosa sta succedendo a ????? La stampa internazionale parla di manifestazioni contro il regim… - liberioltre : ????CUBA LIBRE DAL CASTRISMO? Che cosa sta succedendo a ????? La stampa internazionale parla di manifestazioni contro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoë parla

Adnkronos

Qualche giorno fa Nicole Kidman inciampa su una domanda dei giornalisti incentrata su una possibile nuova terza stagione di Big Little Lies , lasciandosi sfuggire che non solo si può parlare dell'...La classificachiaro e vede primeggiare smart fortwo. Vince smart, nessuna italiana in top ten Come detto, smart fortwo vince la classifica delle auto elettriche usate più vendute in rete. La ...