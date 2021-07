Youns El Bossettaoui ucciso a Voghera | è mancato il senso di convivenza civile | dice la comunità marocchina

Leggi su formatonews

(Di sabato 24 luglio 2021) A, in provincia di Pavia, si è tenuta una manifestazione per la morte del 39enneEl. Anche laha preso parte. Per sicurezza il sindaco ha invitato a chiudere i negozi., nel pomeriggio di sabato 24 luglio, ha visto decine e decine di cittadini manifestare per la morte diEl, il 39enne di nazionalitàdeceduto in seguito ad un colpo di pistola. Indagato per eccesso di legittima difesa, l’assessore alla Sicurezza leghista Massimo Adriatici ...