X Factor | ' Libero di essere chi sei | sempre' Dal 16 settembre in Italia la prima edizione al mondo senza divisioni per categorie

(Di sabato 24 luglio 2021) ' Come as you are ', è il claim della nuova stagione di X, al via dal 16su Sky e Now Tv. Un sottotitolo che richiama un epocale pezzo dei Nirvana e che è qui una vera dichiarazione ...

2021 sarà ancor di più legato a una necessità che è parte integrante della filosofia del ... 'di essere chi sei, sempre ', come dice Ludovico nel teaser. Emma, Hell Raton, Manuel ...di essere chi sei, sempre', come dice Ludovico nel teaser. Arisa tra Amici, Xe Sanremo: 5 curiosità che forse non conosci Emma , Hell Raton , Manuel Agnelli e Mika , confermati al ...“Come as you are”, è il claim della nuova stagione di X Factor, al via dal 16 settembre su Sky e NOW. Un “sottotitolo” che richiama un epocale pezzo dei Nirvana e ...24 lug 2021 - Il nuovo conduttore del talent show televisivo lancia il programma che avrà inizio il prossimo 16 settembre ...