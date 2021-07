X Factor, ecco quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione (Di sabato 24 luglio 2021) La nuova edizione di X Factor è ai blocchi di partenza! Pochissime ore fa sono stati i profili social del talent show targato Sky ad annunciare la data di inizio di questo nuovo appuntamento, ossia il prossimo 16 settembre, attraverso un video-promo che ha già attirato l’attenzione degli appassionati: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xFactoritalia) La novità assoluta di questa nuova edizione sarà senza ombra di dubbio il presentatore. A condurre il programma, infatti, non vedremo più ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 luglio 2021) Ladi Xè ai blocchi di partenza! Pochissime ore fa sono stati i profili social del talent show targato Sky ad annunciare la data di inizio di questo nuovo appuntamento, ossia il prossimo 16 settembre, attraverso un video-promo che ha già attirato l’attenzione degli appassionati: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da XItalia (@xitalia) La novità assoluta di questasarà senza ombra di dubbio il presentatore. A condurre il programma, infatti, non vedremo più ...

IsaeChia : #XFactor, ecco quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione! Emma Marrone spiega la scelta di abolir… - zazoomblog : X Factor 2021 riparte il 16 settembre: ecco tutte le grandi novità di questanno - #Factor #riparte #settembre:… - zazoomblog : X Factor 2021: conduttore giudici anticipazioni e nuove categorie. Ecco quando andrà in onda - #Factor #2021:… - CorriereCitta : X Factor 2021: conduttore, giudici, anticipazioni e nuove categorie. Ecco quando andrà in onda #XFactor2021… - GiV3m3myNaM3 : +ma credo che il momento più importante, che ha scritto la storia, sia il momento in cui quei 5 ragazzi decisero ch… -