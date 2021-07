Volley, stanotte Italia-Russia alle Olimpiadi. Davide Mazzanti: “Vogliamo fare cose importanti, abbiamo tante ambizioni” (Di sabato 24 luglio 2021) Giornata di vigilia per l’Italia, che stanotte (ore 02.00 di domenica 25 luglio) affronterà la Russia nel match di esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di Volley femminile dovrà incrociare un avversario decisamente ostico e impegnativo, anche se le azzurre partiranno con i favori del pronostico. Le nostre portacolori vogliono incominciare al meglio la loro avventura ai Giochi, dove si sono presentate con l’obiettivo di salire sul podio. Il CT Davide Mazzanti ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali della ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Giornata di vigilia per l’, che(ore 02.00 di domenica 25 luglio) affronterà lanel match di esordiodi Tokyo 2021. La Nazionale difemminile dovrà incrociare un avversario decisamente ostico e impegnativo, anche se le azzurre partiranno con i favori del pronostico. Le nostre portacolori vogliono incominciare al meglio la loro avventura ai Giochi, dove si sono presentate con l’obiettivo di salire sul podio. Il CTha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali della ...

Advertising

divinaba68 : @Chiara762 @Lunetta_abyss La RAI trasmette spezzettando gli eventi con gare italiane. Stanotte il volley è stato in… - Ale_Idiots : Stanotte avrei voluto vedere il volley ma il sonno ha vinto e questo è tutto ciò che so sulla vecchiaia #volleyball #WeWillTokYou #Tokyo2020 - PotereaiSith : @egorifera Eh appunto, però ho perso scherma, canottaggio, tennis e volley che erano tutte stanotte ?? - LeilaBoocch : @lellavr55 @bbbnzl30 @officialcafe_19 @RaiSport Il mio discorso è diverso. Siccome non puoi fare meglio, evita di o… - gippu1 : Visto che con l'Europeo di calcio è andata bene, su @ilfoglio_it sportivo per tirare la volata anche alle due Nazio… -